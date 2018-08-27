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/ «Нафталина нет!» Челябинские пенсионеры «зажгли» на танцполе

«Нафталина нет!» Челябинские пенсионеры «зажгли» на танцполе

Активисты провели городской фестиваль для горожан преклонного возраста.
сегодня в 11:49
  |  Общество

В минувшие выходные в Челябинске прошел фестиваль для горожан преклонного города. То, что творилось на танцполе, не передать словами, говорят участники. Пенсионеры зажигательно плясали несколько часов подряд. На фестиваль приходили парами и даже семьями.

Мы начали танцевать совершенно случайно. Узнали, что есть клуб «Золотые яблоки», пришли, посмотрели, нам понравилось, полтора года изучаем танцы. Нам нравится вальс, это самый красивый танец, как роза среди цветов. Мы получаем особое удовольствие, радость в жизни появилась, смысл. Жизнь за 50 — это круто! — рассказали сайту «Первый областной» супруги Владимир и Ирина Бабины.

Формат мероприятия под открытым небом позволил организовать сразу несколько тематических зон. В программу фестиваля входил уличный фитнес, с которым челябинцы прекрасно справились. Для милых дам визажисты провели уроки красоты и ухода за своей внешностью. Праздник стал продолжением череды летних городских фестивалей.

В течение дня прошли лекции по самозанятости, генеалогии, красоты и здоровью, изготовлению арт-объектов. Также йога, цигун, общение и танцы. В прошлом году мы проводили фестиваль в Златоусте, тогда пришло 5 тысяч человек. Сейчас ждем не меньше участников! У нас есть пароль — нафталина нет. К нам приходят люди, которые готовы к подобным мероприятиям, с каждым днем нас становится все больше. — рассказала сайту «Первый областной» организатор фестиваля Ксения Панферова.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал о моделях старшего возраста. Челябинки находят возможность для творческой реализации. Женщины участвуют в показах и модных дефиле.

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