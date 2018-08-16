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/ «Старость — разве это нужно?» Пожилые челябинки стали фотомоделями в модных агентствах

«Старость — разве это нужно?» Пожилые челябинки стали фотомоделями в модных агентствах

Проект для женщин старше 50 лет пользуется популярностью.
сегодня в 12:54
  |  Общество

77-летняя жительница Челябинска нашла возможность для творческой реализации в модельном агентстве. Нина Никанорова неоднократно принимала участие в модных съемках. Сегодня она вышла на теннисный корт в спортивном образе, чтобы провести съемку. Возрастная модель считает, что годы для такого занятия — не помеха.

Старость — разве это нужно? От этого начинаешь избавляться. Для этого ты преодолеваешь себя, борешься со своими страхами, преодолеваешь себя, наблюдаешь за собой каждый день. Где ты провалился, а где ты выскочил вперед. Я пошла сюда, чтобы преодолеть страх общения с разными людьми, это идет мне на пользу, позволяет развиваться. Я получаю энергию от молодежи, они учатся у меня. — рассказала сайту «Первый областной» участница проекта Нина Никанорова.

Проект существует уже 3 года. Никаких жестких требований организаторы к участницам не предъявляют. Главное, чтобы было желание и хорошее настроение. Тогда и образ получается таким, как его задумали стилисты.

Каждый человек пришел с разных сторон, где-то мне порекомендовали участниц, кого-то я нашла на улице, некоторые пришли к нам сами. У нас есть почта, на которую приходят сообщения от наших участниц. Там нас благодарят за то, что мы делаем. Участницы рады, что сделали что-то не «бабкинское», дали женщинам пенсионного возраста красиво одеваться и краситься. — рассказала куратор проекта «Пора быть счастливым» Ксения Панферова.

Как признаются организаторы, после фотосессий женщины словно окрыленные. У них появляется желание всегда хорошо выглядеть, быть активными, много общаться.

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