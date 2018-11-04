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/ Челябинка выбыла из проекта «Танцы» из-за трещины со смещением

Челябинка выбыла из проекта «Танцы» из-за трещины со смещением

Девушка получила травму на репетиции.
сегодня в 15:15
  |  Общество

Успешно прошедшая два отбора в шоу «Танцы» челябинка покинула съемочную и танцевальную площадку. Лера Юдина получила травму во время репетиции. Как сообщает издание Super.ru, девушка отрабатывала элементы номера с партнером, когда почувствовала острую боль в боку. Прибывшие медики после осмотра сообщили, что у Леры Юдиной трещина ребра со смещением. Танцевать в ближайшее время она не сможет.

Лера Юдина была одной из фавориток шоу «Танцы». На Юдину возлагал большие надежды Егор Дружинин. В этом сезоне шоу «Танцы» девушка точно не сможет выступать. — передает Super.ru.

На своей странице в соцсетях танцовщица никак не упоминает произошедшее. Последняя информация, которой поделилась Юдина со знакомыми, — это отбор в ТОП-36.

Этот этап был особенным для всех нас, и я благодарна каждому из нашей группы просто за то, что они такие, какие они есть: разные, самобытные и честные. И при этом мы смогли гармонично существовать вместе и делать что-то настоящее! Спасибо вам. — написала Лера Юдина.

Отметим, что девушке всего 17 лет.

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Комментарии

Ольга
16:37, 04.11.2018
Её просто ни наставник не взял

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