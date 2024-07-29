Алексей Текслер: ситуация с подтоплениями на Южном Урале крайне напряженная

Итоги штаба по устранению последствий паводка и помощи пострадавшим от него

Во многих муниципалитетах Челябинской области сложилась крайне напряженная паводковая ситуация. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, который с утра побывал в затопленных территориях, чтобы лично оценить последствия удара стихии.

«Воды по-прежнему много. Уровень, очевидно, падает, но когда уйдет вся вода, пока непонятно. Мы провели совещание с МЧС, определились с техническими мероприятиями, которые необходимо сейчас делать, в том числе предстоит перекачка воды из затопленных мест, там, где дальше она выйти не сможет, и ряд других. Надо проводить инвентаризацию водопропускного хозяйства. Соответствующие поручения я дал», — сказал глава региона.

На контроле МЧС остаются девять территорий: Еткульский, Еманжелинский, Сосновский районы, Коркино, Усть-Катав, Сатка, Куса, Миасс, Южноуральск. По данным МЧС, на гидропостах региона уровень воды остается высоким (по рекам Юрюзань, Большая Сатка). Больше чем на 100% заполнены Малое Тесьминское, Айское, Юрюзанское водохранилища, городские пруды Златоуста, Сатки и Миасса — на их ГТС увеличен сброс воды.



Главы доложили об обстановке. Так, предварительно в Сатке, Усть-Катаве, Кусе ситуация стабилизируется. Уровень воды идет на спад. Наиболее напряженная обстановка — в Миассе: с учетом увеличения сброса воды всего каскада водоемов, начиная с Иремельского водохранилища. В связи с переполнением водохранилищ округа введен режим ЧС на улицах Долинной и Торфянской. Ведется эвакуация жителей указанных подтопленных территорий. В ДК «Динамо» организован пункт временного размещения.

Министерству соцотношений и Минобрнауки губернатор поручил во взаимодействии с главами муниципалитетов организовать дополнительные места в оздоровительных лагерях для детей из семей, которые пострадали от паводка. Также поручено оказать помощь семьям, где есть люди старшего поколения, инвалиды, в том числе при необходимости — с определением в медицинские учреждения.

Алексей Текслер еще раз поручил проговорить с каждой семьей и объяснить людям, пострадавшим от наводнения, что им будет оказана поддержка.

В связи с паводком специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды. Пока нарушений не выявлено. Анализы воды в Шершневском и Аргазинском водохранилищах по химическому и микробиологическому составу соответствуют норме. Тем не менее губернатор поручил в муниципалитетах разработать и утвердить план по исполнению рекомендаций Роспотребнадзора во избежание роста инфекционных заболеваний.