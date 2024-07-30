Из Поликарповского пруда в Миассе откачали 12 тонн масляных отходов

Как произошел разлив топлива, пока неясно

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Миасском городском округе борются с разливом нефтепродуктов в Поликарповском пруду. Изначально масляные пятна заметили местные жители. Как рассказали в поисково-спасательной службе области, сейчас увеличение пятна нефтепродуктов локализовано.

На ликвидацию происшествия направили три отряда спасателей — Мобильный, Миасский и Усть-Катавский. Они установили порядка 200 метров плавучих заграждений, предотвращающих распространение отходов по поверхности воды.

«Спасатели ведут работы круглые сутки, невзирая на высокий уровень воды в реке Миасс и темное время суток. На данный момент с поверхности воды в Поликарповском пруду и реке Миасс собрано, откачано и вывезено 12 тонн масляной эмульсии», — рассказали в поисково-спасательной службе.

Обстоятельства и причины разлива масляных отходов устанавливаются.