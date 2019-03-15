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На Южном Урале открылись квартиры, в которых сироты будут тренироваться жить самостоятельно

Ребят обучат бытовым премудростям и подготовят к жизни вне соцучреждения.
сегодня в 16:32
  |  Общество

На Южном Урале сегодня прошло открытие двух тренировочных квартир на базе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель». Благодаря сопровождаемому проживанию в предвыпускной период воспитанники центра смогут адаптироваться к жизни после выпуска.

На торжественном открытии квартир присутствовали первый заместитель министра социальных отношений Татьяна Ильина, председатель комитета по социальной политике администрации Челябинска Лариса Мошкова, воспитанники и сотрудники центра «Акварель», приглашенные гости.

Когда в 2017 году в Финляндии мы увидели работу отделения взрослеющих подростков, то даже в самых смелых мечтах не могли подумать, что уже в 2018 году начнется реализация Комплекса мер Челябинской области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И вот мы обустроили наши две квартиры. Специалисты центра прошли стажировку в Ставрополе и Курске. Нам очень приятно, что мы являемся первооткрывателями в регионе. И хочется надеяться, что профессионализм коллектива и, самое главное, желание детей позволят эту практику сделать практикой с доказанной эффективностью и подготовить наших детей к самостоятельной жизни. — подчеркнула на церемонии открытия директор Центра «Акварель» Марина Ушакова.

Красную ленту перерезали воспитанник центра Кирилл Иноземцев и первый заместитель министра соцотношений Татьяна Ильина. Воспитанники показали гостям квартиру, в которой они будут готовиться к самостоятельной жизни: учиться готовить еду, стирать вещи, распределять бюджет, учиться.

Все мы, взрослые, хотим, чтобы наши дети были успешными, самостоятельными, подготовленными к жизни. Мы посетили замечательные квартиры, там созданы все условия для того, чтобы дети могли и хорошо отдохнуть, и сделать уроки, и заниматься своим хобби, и учиться готовить, и учиться стирать. В плане подготовки к самостоятельной жизни еще и умение распоряжаться деньгами, оплачивать коммунальные расходы. Это целая программа, направленная на то, чтобы ребенок, выйдя из стен центра, не оказался лицом к лицу с реальностью, которая задаст ему вопросы, на которые он не сможет ответить. — подчеркнула Татьяна Ильина.

Проживание в тренировочных квартирах будет проходить в три этапа. Первый — в два дня для получения навыков самостоятельности. Второй — три дня, обучающий, третий — семидневный, который является основным. В тренинговые квартиры сирот заселяют за два года до совершеннолетия.

За 2019 год обучение в тренировочных квартирах пройдут 14 ребят-выпускников.

Отметим, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение охватить постинтернатным сопровождением всех выпускников организаций для детей-сирот. В 2019 году будет открыто еще 16 тренинговых квартир в Челябинске, Златоусте, Каслях, Магнитогорске, Чебаркульском районе, Коркино, Южноуральске, Верхнеуральске, Кусе, Миассе при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Челябинской области уже существуют подобные гостевые комнаты для выпускников в из Карабаше, Озерске, Верхнем Уфалее, Чебаркульском, Ашинском, Саткинском, Катав-Ивановском муниципальных районах. В них проходят обучение воспитанники 7 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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