Детей-сирот поселили в бараки в Кунашакском районе

В жилье, которое положено им по закону, просто невозможно жить круглый год.

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В Кунашакском муниципальном районе дети-сироты получили комнаты в бараках вместо квартир. Картонные стены, протекающая канализация, продуваемые полы, — все это лишь малая часть недостатков «социального» жилья. Помимо прочего, оно находится достаточно далеко: чтобы дойти пешком с ребенком до детского сада, нужно потратить около часа.

«Я как ребенок сирота хотела бы, чтобы нам дали другую квартиру, нормальную. Или дом построили, чтобы у каждого был свой двор, чтобы был душ, нормальная горячая вода. Тут — 5 минут и уже течет холодная. Соседи продали квартиру, люди сдают комнаты. Здесь никто не хочет жить», — рассказывает сайту «Первый областной» проживающая в одной из таких комнат Соня Хамидуллина.

Таких домов много, но большинство пустует. Дети-сироты, которым полагается нормальное жилье, обратились в следственный комитет. В ведомстве пришли к выводу, что дома, в которых выделены для проживания детей-сирот, непригодны к тому, чтобы в них жили круглый год.

«Повышенная сырость, энергоемкое отопление, за которое нужно было много платить, несоответствие фундамента нормам, повышенные теплопотери через основные элементы, отсутствие ванны и туалета. Квартиры обладали минимальной площадью, но планировка не соответствовала требованиям. Многие сироты не жили там, переезжали. Этим жильем они фактически не могут воспользоваться», — комментирует ситуацию для сайта «Первый областной» старший следователь Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Челябинской области Антон Прокопчук.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителя управления по имущественным и земельным отношениям администрации Кунашакского муниципального района Рустама Сатыбалдина.

«Последнее дело было возбуждено и расследовалось по двум эпизодам по статье „Превышение должностных полномочий“. Проводились закупки с единственным участником, собственником продаваемого жилья являлась его родная сестра. Экспертизы он не хотел проводить, приемки комиссией не осуществлялось. Недостатки не были выявлены. Это привело к тому, что денежные средства были направлены на покупку жилья, которое нельзя включить в жилищный фонд», — подчеркнул Антон Прокопчук.

С подобными жалобами дети-сироты обращались и в прокуратуру района.

«В текущем году в прокуратуру поступило обращение Артура Шарипова, которому администрацией района было предоставлено жилое помещение непригодное для круглогодичного проживания по договору спецнайма. По результатам проведенной проверки прокуратурой района в Кунашакский районный суд было направлено исковое заявление с требованием признания данного договора социального найма недействительным и обязание администрации района предоставить Шарипову жилое помещение», — прокомментировал ситуацию для сайта «Первый областной» помощник прокурора Кунашакского района Дмитрий Думбровский.

Помимо этого, в суд было направлено еще 8 подобных исковых заявлений от 8 детей-сирот. Все они были удовлетворены и находятся на исполнении.