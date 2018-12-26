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/ Сиротам и жильцам аварийного фонда вручили ключи от квартир в экологически чистом квартале

Сиротам и жильцам аварийного фонда вручили ключи от квартир в экологически чистом квартале

Деньги на переселение выделены из областного бюджета.
сегодня в 18:05
  |  Общество

Новоселье прямо перед Новым годом смогли отпраздновать челябинские сироты и жильцы домов, находящихся в аварийном фонде. Некоторые ждали расселения не один десяток лет. Например, Андрей Блинов еще в 1979 году узнал, что ему предоставят квартиру в новом доме. Мечту мужчины, уже обзаведшегося своей семьей, исполнил губернатор Борис Дубровский. Жилье выделили в экологически чистом районе «О2» на АМЗ.

Квартиру мы ждали с 1979 года. Мы с родителями жили в доме, который считался под снос — двухэтажный барак, ванной не было толком. Когда сюда приехали, порадовались. Ремонт есть, все здорово. В маленькой комнате ребенок, наверное, жить будет, здесь зал организуем. Видим, что подходили серьезно к строительству. Территория ограждена, есть спортивная площадка, детская. Для меня это родной район в какой-то степени, я здесь жил в детстве и ходил в школу. — поделился с сайтом «Первый областной» Андрей Блинов.

На расселение жильцов ветхоаварийного фонда в этом году выделили 1 миллиард рублей. Деньги пошли из областного бюджета. В следующем году начнет действовать федеральная программа, больше 7 миллиардов рублей дадут Челябинской области на работу до 2024 года. Еще 3 миллиарда регион изыщет самостоятельно, чтобы расселить 280 тысяч квадратных метров. Так улучшат жилищные условия 10 тысяч человек. Кроме того, все заботятся о детях-сиротах.

В этом году около 780 квартир мы купили. В сегодняшнем варианте бюджета, который утвержден на согласование, у нас в планах предоставить 716 квартир. Но у нас есть такая практика, если мы увидим по итогам первого квартала позитивную ситуацию в экономике, эту сумму будем увеличивать, стремимся работать на уровне хотя бы этого года. Эти программы помогают нам выполнять задачу, которую ставит президент, строить 120 миллионов квадратных метров жилья строить в РФ. Это цифра, которая требуется, является контрольной, и в этой программе мы участвуем. Наш промышленный комплекс с этими задачами справится. — продолжил Борис Дубровский.

Напомним, что с 2012 по 2017 год улучшили жилищные условия для 12 тысяч человек. Почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидировали.

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