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/ В Челябинской области количество сирот уменьшилось на 40%

В Челябинской области количество сирот уменьшилось на 40%

Наша область лидирует в УрФО по количеству приемных семей.
сегодня в 17:58
  |  Общество

По инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского была увеличена ежемесячная денежная выплата приемным родителям и опекунам. А замещающим семьям положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей и субсидия на жилье.

Благодаря этим и иным мерам, количество детей сирот в Челябинской области за 2017 год уменьшилось на 40%.

Хочется, чтобы как можно больше детей-сирот обрели семьи. И не важно, в какой форме это будет сделано: усыновление, опека или замещающая семья. Главное, чтобы ребенка окружали близкие люди, чтобы он чувствовал поддержку, участие и любовь, которые дает человеку семья. Южноуральцы, которые берут под свое крыло ребенка, также должны ощущать поддержку со стороны государства, поэтому меры стимулирования будут совершенствоваться и дорабатываться. — комментирует Борис Дубровский.

Ежемесячная денежная выплата приемным родителям и опекунам по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского была увеличена в 2017 году с 5051 до 7556 рублей. А для замещающих семей, которые взяли на воспитание ребенка, при ряде определенных условий предоставляется единовременная выплата, которая составляет 100 тысяч рублей, субсидия на жилье и предоставление жилья из спецфонда.

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