На Южном Урале экзамены сдают более 58 тысяч выпускников школ

Как и в прошлом году, школьникам разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету

В Челябинской области ЕГЭ планируют сдавать более 14 тысяч выпускников, еще 44 тысячи примут участие в ГИА-9, сообщает Центр управления регионом.

23 мая стартует основной этап единого госэкзамена, который в этом году будет проходить по новым правилам. За соблюдением прав выпускников будет следить родительский комитет, также разработаны новые инструкции для допуска экзаменуемых и к настройке металлоискателей.

О любых нарушениях на ЕГЭ можно будет сообщить через платформу обратной связи на портале «Госуслуги». Плакаты с QR-кодом будут размещены в каждом экзаменационном пункте. Обращения поступят напрямую в Рособрнадзор, чтобы проблему можно было решить в минимальные сроки.

Если выпускник будет недоволен результатом ЕГЭ, он сможет пересдать экзамен по одному учебному предмету 3 и 4 июля.

С 1 сентября 2025 года начнут вводить изменения в общеобразовательные программы. Теперь основной и единый госэкзамены будут синхронизированы со школьной программой, чтобы не было расхождений между вопросами экзамена и знаниями выпускников.