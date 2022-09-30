Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил опережающее финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в размере 35 млрд рублей, сообщил сегодня, 30 сентября, заместитель председателя кабинета министров Марат Хуснуллин. Дополнительные деньги направят на строительство и реконструкцию федеральных дорог, включая трассу М-5 «Урал» в Челябинской области.
По словам Хуснуллина, дополнительное финансирование программы позволит быстрее ввести в эксплуатацию 34 федеральных дорожных проекта общей протяженностью 797 километров.
Речь идет об участках федеральных трасс М-7 «Волга» в Чувашии, Татарстане и Башкортостане (включая строящийся мост через Суру), М-5 «Урал» в Челябинской и Московской областях, М-4 «Дон» в Ростовской области, дороге в Республике Северная Осетия — Алания, путепроводе на М-10 «Россия» в Ленинградской области, трассе «Уссури» в Приморском крае и других объектах.
Ранее на этой неделе ИА «Первое областное» писало, что на участке реконструкции трассы М-5 «Урал» под Ашой завершают строительство временной дороги-дублера и моста. Также вдоль федеральной дороги возвели еще три надземных пешеходных перехода.
А в первых числах сентября президент Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер торжественно открыли расширенный до четырех полос 40-километровый участок дороги Челябинск — Екатеринбург.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес