На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области возвели три надземных пешеходных перехода близ села Травники, поселка Тимирязевского в Чебаркульском районе и около села Кунашак, сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал».
В управлении отметили, что сооружения относятся к категории быстровозводимых, их сборка занимает всего несколько часов.
«При этом конструкции полностью соответствуют всем нормативам и требованиям безопасности. В переходах установлено освещение, благоустроены и подходы к новым сооружениям»,— подчеркнули там.
На сегодняшний день на федеральных автомобильных дорогах в Челябинской области установлен 21 надземный модульный пешеходный переход. Их возводят в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения и устранению мест концентрации ДТП.
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