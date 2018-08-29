/ Многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше

Самые большие «льготы» дают пять и более детей.

Президент России Владимир Путин в прямом эфире рассказал о пенсионных изменениях. Глава государства сформулировал ряд поправок, которые он намерен внести во второе чтение в Государственную Думу. Большинство из них касается возраста, при котором россияне смогут получать выплаты от государства. Среди предложений — особый порядок выхода на пенсию многодетных матерей.

Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины есть трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, то есть они смогут выходить на пенсию в 50 лет. — заявил в телеобращении Президент России Владимир Путин.

Ознакомиться с полным текстом телеобращения Президента России Владимира Путина можно здесь.