/ Владимир Путин комментирует изменения в пенсионной системе. Текстовая трансляция

Глава государства обратился к россиянам.

14:31

Раньше мы не были готовы к изменениям. Это могло самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей. Однако чем позже, тем жестче будут эти меры. Без смягчающих механизмов, которые мы можем использовать. Это поставит под угрозу общество. Мы должны обеспечить достойную жизнь. Предложения, о которых я говорил, будут оформлены в качестве поправок.

До завершения преобразований предлагаю сохранить все федеральные льготы, в том числе по недвижимости и другие. Льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет, а мужчины — 60 лет.

14:26

Тем, кто должен выходить на пенсию в ближайшие 2 года, предлагают дать возможность выходить на пенсию на полгода раньше. После 50 лет сложно найти работу. В этой связи мы должны предоставить дополнительные гарантии, которые обеспечат граждан на рынке труда.

Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан из-за их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

14:24

Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не по возрасту, а по стажу. Предлагаю на 3 года уменьшить стаж. То есть для женщин — 36 лет, а для мужчин — 42 года.

14:22

В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Это неправильно. В нашей стране отношение к женщинам особое. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.



Мы должны предусмотреть права досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше, если 4, то на 4 года. Если 5 и более, то можно не переживать: на них изменения не распространяются. То есть они будут выходить в 55 лет.

14:18

Людей раздражает, что Пенсионный фонд размахнулся на недвижимость. Даже если мы все это продадим, то получим 124 миллиарда рублей. Этого хватит на 6 дней выплат. Это тоже не выход.

Также предлагают обложить повышенными налогами нефтегазовую промышленность. Но так мы поставим себя в зависимое положение. Поэтому разумнее внести изменения.

14:17

Предложенные изменения позволят не просто сохранить пенсии, но и обеспечить их рост. Уже в 2019 году индексация составит 7%, что выше инфляции. В будущем мы сможем ежегодно увеличивать пенсии в среднем на 1 тысячу рублей. Таким образом, к 2024 году мы достигнем средней пенсии в 25 тысяч рублей. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, мы сможем сформировать прочную основу для увеличения пенсий выше инфляции. Это должно быть заложено в законопроект уже ко второму чтению в Госдуме.

14:13

Важно чувствовать и учитывать, что за предлагаемыми изменениями стоят люди. Кто-то планирует уйти на покой, кто-то намерен продолжать работать, рассчитывая на пенсию как подспорье. Естественно, многие воспринимают это болезненно. Я все это понимаю, но давайте подумаем. Что мы можем сделать? Переложить непопулярные меры на плечи будущих поколений или взять ответственность на себя.

Самое легкое для нынешней власти — вообще ничего не менять. Экономика чувствует себя уверенно, в бюджете есть ресурсы для индексации пенсий в установленные сроки. Но мы знаем, что наступит время, когда выплата регулярных пенсий станет проблемой, как это уже было в 90-е.

14:10

Что же изменилось за прошедшие годы? Мы все — граждане, власть, страна, работали. Как только нам удалось сформировать необходимые финансовые ресурсы, мы начали реализовывать программы досрочных социальных мер. С 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост. Конечно, нам еще очень много надо сделать в здравоохранении и других областях, которые влияют на продолжительность жизни.

14:07

Сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются поступления в бюджет, а значит необходимы изменения. В 2000-х годах я был против. Говорил об этом на закрытых совещаниях и публично. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция была обоснована и оправдана.

14:02

Главная задача законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве — обеспечить стабильность, а значит не только сохранение, но и рост доходов. Именно для этих целей предусматривается повышение пенсионного возраста. Понимаю, на сколько важны эти изменения для миллионов граждан, поэтому считаю необходимым обратиться к россиянам с посланием.

14:00

Президент России Владимир Путин принял решение обратиться к жителям страны. В своей речи глава государства расскажет об отношении к изменениям в пенсионном законодательстве. Выступление заявлено в эфире федеральных каналов. Послание рассчитано на 35 минут.

В преддверии этого события глава государства в очередной раз отметил, что решение будет принято со всей ответственностью. Главным принципом грядущей модернизации должен стать человечный подход. Все шаги в этом направлении должны стать системными и просчитанными.

Напомним, 24 сентября в Государственной думе пройдет второе чтение законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Сейчас идет подготовка к внесению поправок, над текстом законопроекта работают эксперты, общественники и политики. Также парламентарии провели встречи с гражданами, на которых россияне получили возможность внести свои предложения.