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/ Многодетная семья получила в подарок автомобиль

Многодетная семья получила в подарок автомобиль

Супруги Мельник воспитывают 11 детей.
сегодня в 11:50
  |  Общество

Многодетная семья Мельник из Челябинска получила в подарок от городской администрации пассажирский микроавтобус «Газель». Отметим, что в семье проживает одиннадцать детей, самой младшей из которых всего 5 месяцев. Глава семейства Сергей Мельник поблагодарил Евгения Тефтелева, отметив, что подарок стал приятной неожиданностью.

Такой большой автомобиль нам очень нужен, чтобы мы могли выезжать всей семьей, у нас есть пятиместный автомобиль, и, чтобы всем поехать, приходилось делать несколько рейсов. Подарок стал настоящей неожиданностью. Сердечно благодарим главу города Челябинска, всех тех, кто за нас ходатайствовал. — поделился Сергей Мельник.

Ключи и документы от нового автомобиля семья Мельник получила из рук главы города.

Есть ряд программ поддержки многодетных семей, все их курирует лично губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В рамках одной из них мы каждый год подбираем многодетную семью, чтобы подарить автомобиль российского производства. Он действительно будет для них хорошим подспорьем. — рассказал Евгений Тефтелев.

Сергей и Дина Мельник воспитывают своих детей активными, целеустремленными и трудолюбивыми. Супруги регулярно посещают родительские собрания, активно участвуют в мероприятиях, проводимых в школе.

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