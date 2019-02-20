/ Многодетным семьям частично погасят ипотеку

Инициатива прозвучала во время Послания Федеральному собранию.

Дополнительные меры соцподдержки семьям, о которых говорил Владимир Путин, должны обеспечить правительство РФ и Центробанк. Во-первых, предлагается сократить налог многодетным семьям. Во-вторых, помочь им с выплатой ипотеки. Семьи с тремя и больше детьми получат от государства 450 тысяч рублей, которые смогут потратить на залог на недвижимое имущество. В Челябинской области эта финансовая помощь, если сложить с маткапиталом, достигнет почти миллиона рублей. Инициативу введут «задним числом» — с 1 января 2019 года.

Правительству и Центробанку нужно держать линию по снижению ипотеки до 9%, а затем до 8%. С прошлого года для семей, где родился второй ребенок и последующий, действует программа льготной ипотеки. Ей воспользовались всего 4,5 тысячи семей. Значит, условия не подходят. Взяли кредит, начали погашать — льгота прекращается. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотеки. — сказал Владимир Путин.

Напомним, что также Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию, предложил увеличить размер выплат за первого ребенка до двух прожиточных минимумов.