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/ Приуроченный к пенсионной реформе митинг не собрал участников в Миассе

Приуроченный к пенсионной реформе митинг не собрал участников в Миассе

По оценкам, присоединиться к действу решилось максимум 160 человек.
сегодня в 14:37
  |  Общество

Сегодня, 8 сентября, жители Миасса провели согласованный митинг. Главной темой общественного схода стали поправки в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Мероприятие продлилось меньше часа, за этот период возможность выразить свое мнение относительно изменений в пенсионной системе получили несколько человек с трибуны. По оценкам, максимальное количество заинтересованных в этой теме — 160 человек.

Организаторами митинга против пенсионной реформы в Миассе выступила Объединенная коммунистическая партия. Мероприятие прошло без инцидентов. Заявленная численность 1 тысяча человек. Фактическая максимальная численность — 160 человек. — стало известно сайту «Первый областной».

Напомним, ранее администрация Челябинска не согласовала проведение шествия в центре Челябинска 9 сентября. В этот день на площадках проходит празднование Дня города. Жителям не рекомендуют принимать участие в несогласованных властями митингах. За несоблюдение закона грозит административная и уголовная ответственность. Участники несанкционированного шествия могут получить штраф до 50 тысяч рублей. Также ответственность предусмотрена и для организаторов подобных мероприятий.

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