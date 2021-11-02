На новой набережной Челябинска открыли пункт полиции

Павильон находится у Арт‑сквера

На благоустроенной набережной реки Миасс в центре Челябинска открыли пункт полиции. Павильон находится возле Арт-сквера. Во вторник, 2 ноября, на его открытии побывали глава города Наталья Котова и начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

По словам главы Челябинска Натальи Котовой, один из 11 павильонов, установленных на набережной, был передан полиции, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность в одном из самых популярных мест отдыха челябинцев.

«Не все отдыхающие на набережной ведут себя так, как хотелось бы. Бывают конфликты, а поскольку здесь гуляет большое количество людей, необходимо обеспечить безопасность», — отметил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

Напомним, в сентябре в Челябинске открыли участок набережной реки Миасс, который находится за филармонией. Он стал излюбленным местом для прогулок у горожан и гостей Челябинска. В минувшие выходные открыли доступ на набережную у конгресс-холла, которая находится напротив. Но в хозяйственном партнерстве «Конгресс-холл» отмечают, что прогулочная зона еще не вполне готова к сдаче: на территории продолжают вести строительные работы. Например, не успели установить малые архитектурные формы.

В конце сентября 2021 года в Металлургическом районе Челябинска по адресу шоссе Металлургов, 11 открылся новый участковый пункт полиции. В новом пункте работают сразу три участковых. На данном участке живет 14 тысяч человек.