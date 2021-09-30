В Металлургическом районе Челябинска открыли новый участковый пункт полиции

Здание находится по адресу шоссе Металлургов, 11

В Металлургическом районе Челябинска по адресу шоссе Металлургов, 11 открылся новый участковый пункт полиции. Силами администрации города в муниципальном нежилом помещении сделан ремонт, сообщили в мэрии.

В новом пункте работают сразу три участковых. На данном участке живет 14 тысяч человек.

«В 2021 году администрация города уже отремонтировала и передала полиции 13 помещений опорных пунктов. До конца года ремонт будет завершен еще на 14 объектах», — уточнили в мэрии.

Ранее новый отдел полиции появился в доме № 83а по улице Профессора Благих. В микрорайоне Парковый активно развивается строительство и увеличивается количество жителей. Новый отдел будет обслуживать территорию северо-запада города, где расположено 306 жилых домов с населением более чем 95 тысяч человек.