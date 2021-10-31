В Челябинске открыли вторую набережную у конгресс-холла

Горожане уже оценили общественное пространство

В Челябинске на берегу реки Миасс у конгресс-холла завершено строительство второй набережной. Горожане уже успели оценить новую прогулочную зону длиной 300 метров, сообщает фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Новая набережная, расположенная от парковки ТЦ «Набережный» до пешеходного моста через реку, стала продолжением набережной у филармонии, которую открыли в начале осени. С одного объекта на другой можно попасть по пешеходному мосту. Кстати, в отличие от набережной у филармонии, на этом объекте нет детских площадок и различных ярких форм, однако местные жители гуляют там с удовольствием, ведь вид с нее открывается завораживающий.

Отметим, подрядчик — хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» — планировал завершить работы в середине ноября. Однако успел выполнить их раньше срока.

Напомним, эта набережная стала третьим участком у реки Миасс, которую благоустроили в этом году. Самым первым, еще в августе, запустили общественное пространство у «Мегаполиса».