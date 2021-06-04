На Комсомольском проспекте в Челябинске закроют движение из‑за ремонта теплосетей

Работы планируют начать и завершить за ближайшие выходные — 5 и 6 июня

На участке Комсомольского проспекта в Челябинске временно ограничат движение транспорта. Распоряжение об этом подписал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов. Документ разместили на сайте мэрии.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении АО „УСТЭК- Челябинск“ работ по реконструкции участка тепломагистрали прекратить движение транспорта в районе дома № 85 по Комсомольскому проспекту при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 23 часов 4 июня до 6 часов утра 7 июня 2021 года», — говорится в документе.

Подрядчику предстоит оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на время проведения работ согласно схеме, согласованной с ГИБДД УМВД России по Челябинску. После завершения работ подрядчик обязан восстановить благоустройство.

«Ремонт сетей был заранее согласован с нашим комитетом, поэтому на участке проводилась замена только верхнего слоя асфальта. После ремонта магистрали все будет восстановлено. Работы специально будут проводиться с позднего вечера пятницы до воскресенья, чтобы не загружать дорогу и избежать пробок», — уточнил председатель комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринат Кучитаров.

«С 23 часов 4 июня до 6 часов 7 июня будет закрыто движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту в зоне остановки „8-й микрорайон“. Троллейбусы будут следовать: Маршрут № 10: ул. Молдавская — ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — пр. Ленина — ул. Гагарина — Солнечный берег (в оба направления). Маршрут № 12: ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр.- Свердловский пр. — ул. Воровского — ул. Блюхера — АМЗ (в оба направления); Маршрут № 15: ЧМК — Комсомольский пр. — ул. Молодогвардейцев — ул. Бр. Кашириных (в оба направления); Маршрут № 17: ул. Молдавская — ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — пр. Ленина — Ж. Д. Вокзал (в оба направления)», — добавили в ООО «ЧелябГЭТ».

Автобусы и маршрутные такси на время ограничений будут следовать в сторону центра Комсомольский пр. — ул. Молдавская — ул. Захаренко — ул. Солнечная — Комсомольский пр (далее по маршруту). Из центра: Комсомольский пр. — ул. Солнечная — пр. Победы- ул. Молдавская — Комсомольский пр. (далее по маршруту).

Еще на нескольких участках дорогу перекроют в центре Челябинска.

«В связи с работами по реконструкции участка теплотрассы с 8 часов 5 июня до 20 часов 15 июня будет закрыто движение транспорта между домами № 66 и № 68 по улице Коммуны и от дома № 70 по улице Коммуны до дома № 59 по улице Красной. Также будет прекращено движение транспорта на перекрестке улиц Коммуны и Васенко от дома № 68 до дома № 70 по улице Коммуны с 20.00 5 июня до 6.00 15 июня. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения с учетом ограничений», — предупредили в мэрии.

Ранее мэрия предупреждала, что в связи с ремонтом сетей будет ограничено движение транспорта по Комсомольскому проспекту в районе дома № 13 по улице Красного Урала до 20 часов 10 июня.

Напомним, 4 апреля в мэрии Челябинска состоялся брифинг, на котором комитет дорожного хозяйства рассказал о проекте ремонта Комсомольского проспекта, создании выделенной полосы для транспорта и устранении замечаний подрядчиком при ремонте дороги на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы.