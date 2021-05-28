На Комсомольском проспекте в Челябинске ограничат движение из-за ремонта тепломагистрали

Работы продлятся до 10 июня 2021 года

На участке Комсомольского проспекта в Челябинске временно ограничат движение транспорта. Распоряжение об этом подписано замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максимом Куляшовым и размещено на сайте мэрии.

«Силами подрядной организации ООО „Интерполис“ будут проводиться работы по реконструкции участка теплотрассы по улице Красного Урала, а также по Комсомольскому проспекту в районе дома № 13 по улице Красного Урала в Курчатовском районе. Место работ огородят и организуют движение транспорта и пешеходов на период проведения работ согласно схеме, согласованной с Госинспекцией безопасности дорожного движения Управления МВД России по Челябинску», — сообщается в документе.

В связи с ремонтом сетей полностью прекратят движение транспорта по Комсомольскому проспекту в районе дома № 13 по улице Красного Урала с 23 часов 28 мая до 6 часов 31 мая. С этого времени и до 20 часов 10 июня движение будет еще частично ограничено.

Тепловые сети на данном участке тепломагистрали укладывались в момент закладки северо-западного района. За время эксплуатации они исчерпали свой ресурс, поэтому теплоэнергетики приняли решение об их замене. Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» заменят 317 метров изношенных трубопроводов диаметром 700 мм. Ремонт повысит надежность системы теплоснабжения района.

Часть работ пройдет по скверу на улице Красного Урала. Всё благоустройство территории восстановят после завершения ремонта, сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».