«Приоритет общественному транспорту»: мэрия – о выделенной полосе на Комсомольском проспекте

Из трех полос движения только две останутся для автомобилистов

Кроме ремонта дороги вдоль Комсомольского проспекта проектом предусмотрено обустройство выделенной полосы для общественного транспорта. Она будет пролегать от улицы Чичерина до улицы Чайковского в обе стороны. На этом же отрезке появятся велодорожки, рассказал на брифинге 4 июня председатель комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринат Кучитаров.

«Для автомобилистов будет две полосы, одну займет общественный транспорт, ему даем приоритет. Тем не менее третья полоса остается для водителей. Перед выделенными перекрестками „выделенка“ будет обрываться. В таких местах есть переходно-скоростная полоса, в которую автомобилисты смогут спокойно перестроиться и будут ожидать поворота», — уточнила начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения КДХ Ксения Кондратова.

Жителям напомнили, что существует комплексная схема дорожного движения, которую приняли в 2018 году.

«Обустройство выделенных полос — это не наше желание, захотели и сделали. Это программа министерства дорожного хозяйства, она носит директивный характер. Сейчас прорабатывается вопрос еще по ряду улиц, где необходимы „выделенки“, и Комсомольский проспект как раз входит в их число. Наша задача — реализовать эту идею с минимальными потерями для граждан», — добавил Ринат Кучитаров.

Ответили власти и на вопрос о том, почему в открытом доступе нет проекта и рабочей документации по ремонту проспекта и почему общественности не показали проект прежде, чем приступили к его реализации.

«Есть несколько типов ремонта дорог — это текущий, капитальный и реконструкция и строительство дорог. То, что сейчас выполняется на Комсомольском проспекте, — это текущий ремонт. Последний раз ремонтные работы на этом участке проводились в 2005—2006 годах. Обязательная проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу, нужна на объекты, где строятся новые дороги или проходит реконструкции, и она публично размещается», — объяснил Ринат Кучитаров.

Работа над проектом текущего ремонта на Комсомольском проспекте началась осенью прошлого года. Над ним работали специалисты комитета дорожного хозяйства.

«Островки безопасности — это не идея Егорова (замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. — Прим. ред.), это ГОСТ. И чтобы через несколько лет проспект снова не переделывать, сейчас всё приводится к ГОСТу. Несколько раз проводились совещания в министерстве дорожного хозяйства, куда предоставлялся наш эскизный проект. Можно сказать, что проект рассматривался всесторонне. У нас диалог со всеми открыт», — отметил председатель КДХ.

Дорожники также объяснили необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте. Ранее челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам.

Напомним, работы по ремонту Комсомольского проспекта выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ, которые должны завершить к сентябрю 2021 года, составила 188 миллионов рублей.

