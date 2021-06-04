Подрядчик устранит недостатки на дороге, из-за которых «поплыл» Комсомольский проспект

После дождя один из перекрестков превратился в огромную лужу

Подрядчик, выполняющий реконструкцию Комсомольского проспекта, уложит верхний слой покрытия участка дороги, который накануне превратился в большую лужу после прошедшего дождя. Об этом на брифинге в администрации Челябинска рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

На затопленную проезжую часть накануне пожаловались жители. Челябинцы рассказали, что после трехдневных дождей на перекрестке Комсомольского проспекта и 40-летия Победы попросту невозможно перейти дорогу.

По информации властей, ливневые канализации на этом перекрестке находятся в рабочем состоянии. Причиной затопления участка стало то, что рабочие уложили только нижний слой асфальта и при этом подняли колодцы. После дождя на перекрестке образовалась яма, в которой и скопилась вода.

«На пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы проводилась замена пучинистого грунта. Там внизу глина была, по весне дорога поднималась, а летом опускалась. Сейчас, во время реконструкции дороги, подрядчик поднял колодцы. Но когда пошел дождь, что вчера и наблюдали жители, вода не ушла. Подрядчику выдано предписание обустроить верхний слой покрытия», — заявил Ринат Кучитаров.

После того, как перекресток просохнет, за ближайшие выходные подрядчик должен восстановить уровень дорожного покрытия.

