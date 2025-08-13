На главной пешеходной улице Челябинска «пошли» грибы

На Кировке обнаружили сразу четыре светлые шляпки

Обильные дожди, накрывшие Челябинскую область в последний месяц, принесли не только лужи, но и грибы. Их можно найти в лесах под Кыштымом, в окрестностях Миасса и Чебаркуля. Встретить грибы можно и в неожиданным местах, например, прямо в центре Челябинска.

Читатели 1obl.ru необычную находку обнаружили на пешеходной Кировке. Сразу четыре крупные шляпки облюбовали участок земли вокруг дерева. Скрипуны — или скрипицы — это вид, который напоминает грузди, но отличается цветом.

Напомним, в челябинских лесах сейчас пошли чешуйчатки и зонтики.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» составил карту грибных мест региона.