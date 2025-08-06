Чешуйчатки, зонтики и скрипуны: в челябинских лесах новая волна грибов

Сезон тихой охоты возобновился благодаря теплу и дождям

В Челябинской области возобновился грибной сезон. После жарких выходных кратковременные осадки вызвали новый их рост. При этом любители тихой охоты в своих сообществах обсуждают не просто места сбора, но и редкие грибы. Ко Дню грибного дождя, который отмечается сегодня, 6 августа, мы собрали гид по необычным съедобным (но подозрительным на взгляд!) грибам. Пока за окном дождь, мотайте на ус, но не забывайте главное правило грибника: не знаешь — не бери.

Итак, в окрестностях Аргазей народ собирает зонтики — грибы из семейства шампиньоновых.

«По вкусу и правда чем-то похож на курицу. На вид — поганка. Кто не знает, и не берите: спутать легко», — предупреждают грибники друг друга.

Скрипы — или скрипицы — на вид очень похожи на грузди, только шляпка ярко-белая, как бы замшевая, матовая.

«Если шляпку потереть, слышится резиновый писк, скрип», — рассказывают опытные грибники.

И добавляют: скрипицу можно пособирать и замариновать, как груздь. В маринованном виде — не хуже настоящих груздей и волнушек.

Профессионалы грибной охоты находят в челябинских лесах (окрестностях Кыштыма, Кусинском районе) паутинники, чешуйчатки — ложные опята (по отзывам, съедобно, но не более, обычные осенние опята гораздо вкуснее), синявки.

Но, судя по отзывам и фото в соцсетях, больше всего в регионе все-таки старых добрых груздей, подберезовиков, опят и лисичек.

Дождевик, семейство шампиньоновых: «Съедобны только в молодом возрасте, когда мякоть плотная и белая. Шипики перед готовкой убирать»

ИА «Первое областное» напоминает, что в погоне за необычным лесным трофеем можно угодить в больницу. Так что, возможно, правильнее будет всеми этими синявками, чешуйчатками и скрипунами просто любоваться. А есть — проверенное.

И еще. Перед очередной тихой охотой проверьте список запрещенных к сбору грибов. Не ровен час, получите штраф — потому что краснокнижников в южноуральских лесах тоже хватает.

Ранее мы рассказывали, что на Таганае обнаружили новый для нацпарка вид грибов.