Грибной сезон в Челябинской области в самом разгаре

Южноуральцы набирают полные корзины

Прошедшие в Челябинской области дожди поспособствовали появлению большого количества грибов. Южноуральцы ежедневно делятся своим богатым «уловом» с тематических пабликах в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Челябинска Яна Ред накануне, 11 июля, ездила в Чебаркуль и набрала там полное ведро и два ящика груздей.

«Мы попали в царство груздей»,— поделилась девушка в паблике «Грибомания по Уралу».

Там же своим «уловом» похвасталась жительница Коркинского округа: в районе поселка Роза ей удалось набрать два ящика груздей.





В разных местах Сосновского района сейчас тоже много грибов, уверяют местные жители.

Недавно мы рассказывали о челябинце, который за два дня собрал 50 килограммов сморчков.