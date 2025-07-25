В Челябинской области начали сбор редких грибов — черных лисичек

Местные грибники делятся фото деликатеса и обсуждают вкус

На Южном Урале в грибной сезон обнаружили наличие редкого гриба — черной лисички. Правильное название — «вороночник рожковидный». Произрастают такие грибы преимущественно в лесах Урала.





Фото Виктории Валимухаметовой

Говорят, гриб вкусный и ароматный. А после сушки и вовсе деликатес, что подтверждает цена. На маркетплейсах 50 граммов сушеных грибов продают за 500 рублей.

«Это вкусный, съедобный и самый ароматный гриб, после сушки — деликатес. Место не скажу не за какие 999 долларов 99 центов. Направление на Кыштым», — делится информацией о находке на странице ВК Виктория Валимухаметова.

Правильное название этих грибов — «вороночник рожковидный» (Craterellus cornucopioides). Найти такой гриб — настоящая удача.