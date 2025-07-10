Жители Челябинской области набирают полные корзинки грибов

Южноуральцы делятся фотографиями своих находок

Приближается середина июля, а пользователи соцсетей уже активно делятся фотографиями своего грибного «улова». Мы нашли их в паблике «Грибы Челябинской области».

Регина Белова выложила на странице сообщества грибников фотографию целого ящика сухих груздей — в нем около четырех килограммов. Собрали их шестого июля в Кунашакском районе. Девушка рассказала, что свежесобранные грузди засолила ее мама.

Надежда Меркасимова, еще одна из участниц сообщества, набрала тазик лисичек 5 июля. Дело было с Сосновском районе. Девушка рассказала, что грибы пожарили со сметаной. Получилось два-три килограмма.

Ранее житель Магнитогорска нашел дождевик весом 3,3 килограмма, а челябинец собрал 50 килограммов сморчков за два дня.

Текст: Алиса Шакирова