Алексей Текслер осмотрел челябинские танки 40-х годов

Ранее глава региона изучал проблемы Чебаркуля.

Сегодня, 13 августа, Алексей Текслер посетил челябинский тракторный завод. После знакомства с предприятием глава Челябинской области провел встречу с заводчанами.

Первым делом главе региона представили продукцию предприятия разных лет: начиная от танков времен Великой отечественной войны, заканчивая современными тракторами. Алексея Текслера сопровождал технический директор завода Виктор Иванов. Одним из представленных аппаратов, а именно трубоукладчиком, заинтересовался Алексей Текслер. Такая техника на данный момент выпускается предприятием в малом количестве, однако, именно она особенно востребована на рынке добычи природных ископаемых.

Затем глава региона осмотрел сборочный цех. Здесь также поднимался вопрос о популярности производства завода. По словам представителей предприятия, на данный момент они являются крупным поставщиком для внутреннего рынка, однако сейчас разрабатываются планы по выводу техники на международную арену. Кроме того, Алексей Текслер осмотрел механосборочное производство.

Также глава региона интересовался объемами поставок оборонной продукции, а также объемом её финансирования. На данный момент на заводе представлено множество востребованной в рядах российской армии техники, и руководство предприятия активно рассчитывает на заключение новых контрактов.

После этого Алексей Текслер отправился на встречу с работниками ЧТЗ. На пресс-конференции его сопровождала врип главы Челябинска Наталья Котова.