На грани увольнения находятся более 1 500 южноуральцев

По России прогноз составил более 50 000 сокращений к концу сентября.

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По данным Росстата, до конца сентября с рабочими местами могут попрощаться более 50 тысяч россиян. Планы компаний по увольнению снизились, но совсем отказаться от этой меры руководители пока не могут. В отличие от данных статистики, реальных увольнений гораздо больше: организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников писать заявления по собственному желанию.

В Челябинской области на данный момент организации хотят уволить более 1500 людей.

«По данным на 25 сентября 2019 года в Областную службу занятости населения 21-й организацией заявлено 1624 работника, предполагаемых к увольнению. По данным на 26 сентября 2018 года 8 организаций Челябинской области заявили о возможном увольнения 1232 работников. Ситуация остается стабильной. Технические и экономические преобразования на предприятиях требуют оптимизации штата: создаются новые, современные рабочие места, меняется структура организаций, расширяется функционал работников», — рассказали в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

Согласно трудовому законодательству, работодатель не только обязан заранее уведомить о запланированном сокращении самого работника, которому оно грозит, но и сообщить об этом в службу занятости населения.

«По опыту прошлых лет можем сказать, что фактически увольнению подвергаются 10-15% заявленных работников (они обращаются в службу занятости населения), основная часть получает возможность трудоустроиться на новые рабочие места на этом же или дочернем предприятии», — пояснили в управлении.

Для сохранения опытных рабочих кадров работодателям предлагается субсидия государства на переобучение или повышение квалификации работников предпенсионного возраста в рамках реализации нацпроекта «Демография». Также субсидию получат предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», которые, не увольняя работников (любого возраста), направят их на переобучение или повышение квалификации.