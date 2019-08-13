Алексей Текслер провёдет областное совещание в прямом эфире

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции собрания на «Первом областном».

14 августа состоится областное совещание при Губернаторе Челябинской области. Благодаря сайту 1obl.tv вы сможете наблюдать за ходом совещания в режиме онлайн.

На собрании будут подниматься вопросы, которые стоят на повестке дня в нашем регионе.

Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Челябинской области Кобылин Алексей Владимирович расскажет о подготовке к уборке урожая и ходе заготовки кормов в Челябинской области на текущий период.

Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области предоставит информацию о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Исполняющий обязанности Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области доложит об освоении субсидий, выделенных в 2019 году на дорожные работы муниципальным образованиям региона.

Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области расскажет о подготовке к переходу на цифровое теле-вещание на Южном Урале.

А Исполняющий обязанности Министра Строительства и инфраструктуры Челябинской области подведёт итоги конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области».

Присоединяйтесь к прямому включению областного совещания на сайте 1obl.tv, а также во всех соцсетях «Первого областного».