Челябинцы не хотят сокращения рабочей недели

Горожане боятся, что это негативно скажется на их заработной плате.

Министерство труда РФ изучает инициативу Федерации независимых профсоюзов России о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Авторы предложения ссылаются на опыт европейских стран, которые, несмотря на меньшее количество рабочего времени, являются экономически развитыми. Кроме того, такие перемены помогли бы бороться со стрессом из-за переработок. А значит, увеличили бы производительность труда.

Мы решили узнать, как к подобному решению отнесутся челябинцы, особенно учитывая индустриальную историю города. Удивительно, но большинство горожан воспринимают перспективу негативно: люди считают, что из-за сокращения общего рабочего времени пострадают те работники, которые находятся на сдельной оплате труда.

«Отрицательно. Мы учителя, поэтому это плохо скажется на нашей зарплате: у нас же будет меньше часов», — заявил один из челябинцев.

Кроме того, даже люди с фиксированной заработной платой часто начинают перерабатывать в погоне за премией.

«Может быть, это и было бы приятно, но сейчас все работают больше, чтобы заработать деньги», — заявила пенсионерка, беспокоясь за своих детей.

Впрочем, некоторые челябинцы положительно оценили инициативу.

«Я бы поддержала, потому что для женщин с семьей, которые работают по дому и сидят с детьми, лишний день был бы очень полезен», — заявила одна из опрошенных женщин.

Стоит добавить, что предложение Федерации независимых профсоюзов России подразумевает сохранение заработной платы при сокращении рабочей недели. На данный момент специалисты министерства труда детально изучают идею.