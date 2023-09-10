На Челябинск за сутки обрушилась месячная норма осадков

Днем температура достигала 18 градусов тепла

В Челябинске с 9 по 10 сентября выпало 111% месячной нормы осадков в виде дождя. В целом по области их количество составило от 0,6 до 41 мм. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.



«Наблюдалась дождливая погода, количество осадков составило 0,6-41 мм. Наиболее сильные осадки зарегистрированы в Челябинске (111% месячной нормы). В ночные и утренние часы в отдельных районах отмечались туманы. Температура воздуха была днем +12,+18, ночью +5,+11», — уточнили в Челябинском гидрометцентре.

Напомним, дождь обрушился на город утром 9 сентября — в день празднования 287-летия Челябинска. Непогода не смутила горожан. Вооружившись зонтиками и дождевиками, челябинцы провели вечер на концертах с участием ведущих российских артистов, воспитанников детских школ искусств, симфонического оркестра Челябинской области под руководством главного дирижера Адика Абдурахманова, а также солистов Мариинского и Большого театров. Фоторепортаж с праздника смотрите здесь.

В свою очередь ливень затопил площадь Трудовой Славы в Копейске. Там всю ночь работала техника, которая откачивала воду.