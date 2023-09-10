С затопленной площади Копейска продолжают откачивать воду

Сильный дождь залил площадь Трудовой Славы

В Копейске (Челябинская область) обрушившийся на город ливень затопил площадь Трудовой Славы. За ночь оттуда откачали 1,5 тыс. кубометров воды, сообщил глава города Андрей Фалейчик.







«Техника работала на площади всю ночь. И будет работать в течение дня. На данный момент откачали около 1500 кубометров», — написал Андрей Фалейчик на своей странице во «Вконтакте».





Ливень шел весь день и в Челябинске во время празднования Дня города. Непогода не смутила горожан. Вооружившись зонтиками и дождевиками, челябинцы провели вечер на концертах с участием ведущих российских артистов, воспитанников детских школ искусств, симфонического оркестра Челябинской области под руководством главного дирижера Адика Абдурахманова, а также солистов Мариинского и Большого театров. Фоторепортаж с праздника смотрите здесь.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в Челябинской области вновь ожидаются сильные ливни, а также грозы, град и шквалистый ветер. В регионе потеплеет до +10, +15.

