День города в Челябинске посетили 40 тыс. человек

За порядком следили 2,5 тыс. полицейских и дружинников

В День города в Челябинске провели 13 мероприятий, на которые пришли более 40 тыс. человек. За порядком во время праздника следили более 2,5 тыс. полицейских, представителей частных охранных организаций и казачества, а также дружинников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Наибольшее число зрителей пришли на концерты с участием российских звезд и на салют.

«Сотрудниками полиции были приняты необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Места проведения мероприятий и прилегающая к ним территория были заблаговременно обследованы с применением технических средств и служебных собак, выставлено ограждение. На всех мероприятиях дежурили сотрудники полиции, осуществлялся пропускной режим», — рассказали в пресс-службе.

Личный состав обеспечил горожанам и гостям Челябинска комфортный и безопасный праздник. Все мероприятия прошли без происшествий.

В этот же день в Златоусте прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 269-летия со дня образования города. Там за порядком следили представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности. Нарушений общественного порядка там также не допустили.

Напомним, 9 сентября Челябинск встретил свое 287-летие. Фоторепортаж с выступлениями артистов мы опубликовали здесь. О том, как прошел фестиваль RCC Fest, мы написали тут. Напомним, на город обрушился проливной ливень, который не стал помехой для исполнения солистами Мариинского и Большого театров Беларуси, музыкантами симфонического оркестра Челябинской области известных композиций.