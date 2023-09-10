День города в Челябинске: признания артистов в любви и ответные улыбки горожан

Празднованию не помешал проливной дождь

Челябинск с размахом отметил свое 287-летие. Проливной дождь, обрушившийся на город, едва ли помешал празднованию. Кажется, непогода только подзадорила жителей и гостей города, которые под зонтами и в дождевиках с улыбками на лицах подпевали артистам. Шоумены, несмотря на непогоду, выложились по полной. Как прошло празднество, смотрите в нашем фоторепортаже.



Главный праздничный концерт прошел на площадке у Торгового центра. Он стартовал с выступлений челябинских коллективов и воспитанников детских школ искусств.

Потом для горожан выступили государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством главного дирижера Адика Абдурахманова, а также солисты Мариинского и Большого театров.

Многие пришли увидеть и послушать кумиров детства. На сцене выступила группа «Дискотека Авария».

Дождь то усиливался, то ослабевал, но это не стало помехой зажечь зрителей и подарить отличное настроение.

Артистка невербально призналась горожанам в любви, сложив руки сердечком.

Одновременно у ледовой арены «Трактор» после фестиваля экстремального спорта RCC на главной сцене выступили хедлайнеры вечера рэпер L’One и певец Ramil’.

И кому-то удалось дотянуться до звезды и даже пожать руку.

Рэпер L’One также признался в любви на молодежном невербальном сленге, показав сердечко на пальцах.

Завершился вечер традиционным праздничным салютом.