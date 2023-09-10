Артисты Мариинского театра поделились впечатлениями о прошедшем Дне города в Челябинске

Музыканты не испугались экстремальных условий и отыграли праздничный концерт под дождем

Музыканты государственного симфонического оркестра Челябинской области в День города заверили своего руководителя — дирижера Адика Абдурахманова, что они должны играть в любую погоду. Хотя выступление под проливным дождем вполне можно назвать экстремальным. Артисты в первую очередь думали о зрителях, о преданных любителях классической музыки, и о своих коллегах. Рассказываем, как прошел концерт и о чем беспокоились исполнители.



Фактически солисты Мариинского и Большого театров Беларуси, музыканты симфонического оркестра сделали невозможное. Едва ли резкие порывы ветра с дождем способствовали настроиться на нужный лад, чтобы погрузить слушателя в приятную слуху музыку. Однако преграды в виде погоды профессионалы, которых поддержала публика, не увидела.

«Публика была очень жаркая, несмотря на погоду. Хотя у природы нет плохой погоды. Может быть, это нас даже и подстегивало. Все были в равных условиях — и мы, и зрители. Особенно зрителям было тяжело, потому что мы-то хоть уходим со сцены, а зрители стоят и слушают. Отрадно, что они так тепло нас приняли. Мы счастливы», — поделился солист Государственного академического Большого театра России, Московского Театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Алексей Татаринцев.

Солист Государственного академического Большого театра России Отар Кунчулия поздравил челябинцев с Днем города и признался в любви к Челябинску.

«Я скажу одно: сегодня был не просто концерт, сегодня был праздник. Поклон зрителям, которые, несмотря на эту погоду пришли, и никто не уходил. Поклон блестящему маэстро Адику Аскаровичу за то, что он такой коллектив создал. Я не хвалю коллегу, не хвалю друга. Поверьте мне: перед любым прекрасным оркестром встает среднего ранга дирижер, и оркестр играет по-другому. Когда дирижером стоит человек, который музыкант от бога, он звучит по-другому. Низкий поклон ему за оркестр, за программу. Спасибо моим коллегам, что они удостоили меня чести стоять рядом. Я надеюсь, что мы не подвели», — сказал Отар Кунчулия.

Артисты перед выходом на сцену беспокоились не только о выступлении, но и о внешнем виде.

«Я беспокоилась за свою прическу, но потом поняла, что это бесполезно. Потому что такой прекрасный город, прекрасный повод, великолепный оркестр, дирижер, партнеры, представленная программа. Это самые известные мировые хиты, которые любят и знают во всем мире. Поэтому огромное удовольствие было выступать, несмотря на то, что в туфлях у меня хлюпало», — призналась заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Большого театра Республики Беларусь, приглашенная солистка Мариинского театра Оксана Волкова.

Музыканты до последнего думали, что концерт отменят. Однако они считали, что должны играть в любую погоду, отметил руководитель государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов.

«Спасибо жителем Челябинска, которые пришли на концерт и так горячо поддерживали оркестр и солистов. Солисты — звезды. Любой город, любая страна мечтает, чтобы они у них выступили. Были те меломаны, которые безумно любят эту музыку и безумно хотели послушать концерт. Считаю, праздник удался. В прошлом году было очень много людей, в этом году меньше, но пришли именно те знатоки, которые любят нас и любят оперное искусство», — сказал Адик Абдурахманов.

Для обогрева музыкантов установили специальные пушки. Дирижер признал, что погодные условия были совсем не для симфонического оркестра и не для солистов.

Напомним, 9 сентября Челябинск отметил 287-летие города. Праздник прошел под проливным дождем. Погода не смутила ни горожан, ни приглашенных артистов. Фоторепортаж смотрите в нашем материале.