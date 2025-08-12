На базе отдыха под Магнитогорском медведь ютится в узкой клетке без еды и воды

Подкармливают хищника отдыхающие

На базе отдыха «Удачный берег» под Магнитогорском туристов возмутила клетка с медведем. Животное сидит в грязном вольере, в котором никто не меняет воду и еду. Отдыхающие пожаловались на содержание хищника в соцсетях, после чего ситуацией заинтересовались в Россельхознадзоре.

Специалисты установили, что вокруг клетки нет дополнительного ограждения, внутри нет домика, в котором медведь может скрыться от солнца, а миски никто не моет. К тому же подкармливают узника сами неравнодушные отдыхающие.

Владельцу земельного участка выдали предостережение и рекомендовали привести домик медведя в надлежащий вид. Также управление Россельхознадзора направило письмо в прокуратуру.

Напомним, в Челябинской области уже была одна громкая история с медведем в клетке на территории места отдыха. Малыш жил у придорожного кафе «Амалия» больше 10 лет, за ним никто не ухаживал, клетку не чистили, подкармливали его хозяева кафе, но в какой-то момент им пришлось съехать, и Малыш остался один. Челябинский зоопарк в 2022 году принял решение забрать хищника к себе. С тех пор он стал любимцем посетителей.