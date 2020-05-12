Медведь под Саткой выживает на комбикорме

Владельцы кафе продали бизнес вместе с диким животным.

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В сети появилось видео, на котором неравнодушная женщина подкармливает медведя в закрытом кафе. Саткинский мишка живет в придорожном общепите уже больше 8 лет. Судя по видео, в настоящее время животное вынуждено питаться комбикормом и спать в нечистотах. Ранее челябинский зоозащитник Карен Даллакян добился того, чтобы животному отстроили более просторный вольер. Теперь волонтеры фонда снова едут в Саткинский район спасать косолапого.

«Завтра наши волонтеры едут туда, на место с едой. Будем привлекать местную администрацию. Кафе было продано, в настоящее время, судя по видео, за медведем не осуществляется должного ухода», — рассказал Карен Даллакян.

Перевезти медведя в другое место — дело довольно затратное. По словам челябинского зоозащитника, на это уйдет почти миллион. Кроме того, в отстроенном благодаря Карену Даллакяну в 2012 году вольеру медведь обустроил свою берлогу.

Корреспонденту сайта «Первый областной» удалось связаться с представителем первого владельца кафе с мишкой. При продаже с новым владельцем договаривались о надлежащем содержании дикого зверя. Тем не менее, условия соблюдены не были.