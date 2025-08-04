Жителей Трехгорного предостерегли от похода в лес из‑за медведя

Лесного гостя зафиксировали минувшей ночью тепловизоры, расположенные на территории Приборостроительного завода

В Трехгорном на территории Приборостроительного завода заметили животное, предположительно медведя: ночью его появление зафиксировали тепловизоры, сообщили ИА «Первое областное» на предприятии.

Ситуацию немедленно взяли на контроль, утром сотрудников завода и жителей города предупредили о возможной опасности и рекомендовали соблюдать осторожность и не выходить в лес.

«Животное пока зафиксировали только приборы. Выводы о том, что к нам заглянул лесной гость, мы сделали, основываясь на предыдущем случае — в начале лета на территорию уже заходил косолапый. Тогда его успешно выдворили за периметр, он убежал в лес. Сейчас мы мониторим ситуацию, с наступлением вечера продолжим поиск с использованием тепловизионных систем. Задача — обнаружить животное и, если это действительно медведь, вытеснить его за пределы города, в естественную среду обитания», — рассказал агентству руководитель ГО и ЧС предприятия Сергей Казаченко.

Он добавил, что при обнаружении медведя к его выдворению привлекут специалистов.

Ранее на предприятии напомнили, как вести себя при встрече с медведем.