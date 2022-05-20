Из придорожного кафе возле Сатки медведь Малыш переедет в Челябинский зоопарк

Судьбу животного помог решить глава региона Алексей Текслер

В Саткинском районе у придорожного кафе на трассе М-5 в вольере, построенном администрацией Сатки, больше 10 лет жил медведь по кличке Малыш. История животного неизвестна, но местные жители считают, что медведя оставил передвижной цирк. Сегодня Малыш отправится в новый дом — челябинский зоопарк. Об этом «Первому областному» рассказала волонтер Людмила Исламова.



Людмила узнала о медведе три года назад. Она стала навещать его, привозить еду и воду. Позже создала сообщество в соцсети, посвященное Малышу, благодаря которому и другие неравнодушные южноуральцы смогли подкармливать медведя.



«Я сначала подумала, что ничем ему помочь не смогу. Ну, сидит медведь в вольере, никто его никуда не возьмет. А потом узнала историю медведя Мансура и решила, что, по крайнем мере, вкусняшки-то я ему могу всякие возить», — вспоминает волонтер.

К вопросу подключался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Челябинский зоопарк также давно взял ситуацию с Малышом на контроль. Кафе в этом году не работает, и животное осталось без присмотра, поэтому по решению главы региона медведя отправят в зоопарк. Сегодня для Малыша уже подготовили вольер, сотрудники готовятся принимать нового жителя.

