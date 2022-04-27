Медведь Малыш на трассе в Челябинской области остался один

Придорожное кафе «Амалия» закрылось

«Он спал, когда мы уехали. Забрали бы его в зоопарк! Такой хороший мишка. Не знаю, кто сейчас о нем заботится. Кафе пока закрыто, но владельцы же у него есть»,

— рассказала бывший арендатор Элеонора Соловей.

«С едой я решил. Мы договорились с магазинами Spar в Сатке. Они нашим волонтерам отдают просроченные овощи, фрукты, молочку, торты и пирожные. Команда собирает продукты и раз в три дня едет к Малышу. Это, конечно, непросто. Нужно, чтобы было несколько человек: один кормит медведя, закрывает его, другие в это время убирают в клетке. Не меньше трех часов тратят ребята»,

— рассказывает руководитель Фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

«Она когтями разорвала крышу, поломала все деревянные перекрытия. Хорошо, что ребята вовремя заметили. Одни срочно ее отвлекли едой, другие затащили на крышу огромную шину, чтобы укрепить потолок. Но мы понимаем, что это временные решения. Соня — настоящий дикий зверь, она рождена в лесу, а не в зоопарке и не в цирке. Она восстановилась, хоть и не спала почти зимой. В ней просыпаются нормальные инстинкты. Она не понимает, как сидеть в клетке. Сейчас мы срочно рассчитываем стоимость нового безопасного вольера из металла. Будем искать деньги и за месяц, надеюсь, построим его для Сони»,

— рассказывает Карен Даллакян.

«В России всего два приюта для диких медведей: в Тверской области и в Хабаровском крае. Таких парков, чтобы и медведи жили в естественной среде, и туристы могли наблюдать за ними, нет. Но мы полагаем, это вполне реальная задача. Мы знаем, что комбинат „Магнезит“ готов обсуждать такой экопроект. Будем искать еще партнеров»,

— говорит руководитель Школы зооволонтеров Екатерина Карпенко.

Медведь Малыш на трассе М-5 в Саткинском районе с недавних пор живет один. Арендаторы кафе «Амалия», которые присматривали за зверем, уехали в ноябре, но медведь всю зиму проспал и проснулся только на днях.В Фонде защиты диких животных «Спаси меня» рассказали, что сейчас о Малыше заботятся волонтеры из Сатки. Каждые три дня ребята приезжают на трассу с едой и водой.Медведь Малыш живет в крепкой клетке за 1,5 миллиона рублей, никакой опасности для случайных гостей он не представляет. В сентябре 2021 года комбинат «Магнезит» озвучил планы по строительству для Малыша специального современного вольера с бассейном и качелями в Сатке. Пока проект еще находится на стадии разработки.По мнению зоозащитников, проблему надо решать комплексно: в Челябинской области нужно создать реабилитационный центр для медведей.В приюте «Спаси меня» живет медведица Соня, спасенная с трассы в Катав-Ивановском районе . На днях она разобрала вольер и готовилась выйти на прогулку.Зоозащитники убеждены, что Челябинской области нужен приют для медведей в естественной среде размером не меньше двух гектаров (по одному гектару на медведя). Там можно было бы разместить и Малыша, и Соню. Медвежат-сирот подбрасывают регулярно, и каждый раз региональные власти и зоозащитники совместными усилиями решают, что с ними делать: где разместить, как обезопасить. Недавно двоих двухлетних медведей , бродивших в окрестностях курорта «Банное», перевезли в челябинский зоопарк



Соне уже год. Она карликовый медведь. Карен Даллакян недавно нашел ей личного спонсора