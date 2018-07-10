/ Эксперт-физик объяснил причину мощных гроз над Челябинском

Раскаты грома будут шуметь несколько дней подряд.

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Мощная гроза, испугавшая и одновременно порадовавшая жителей Челябинска, может повториться. Причина — установившаяся погода. Солнце ярко светит днем, из-за жары вода испаряется в большом количестве. В итоге под вечер город накрывает туча, идет дождь, сверкает молния и гремит гром. Это объяснил астрофизик из ЧелГУ Сергей Замоздра.

Водяной пар вверх уносит положительно заряженные ионы, облака становятся с плюсом, а земля с минусом. Все течет обратно, электроны прыгают из земли в облако. Это опасно, конечно, поэтому надо соблюдать правила: не стоять под деревом, не купаться. Но МЧС всегда рекомендации повторяет эти. Судя по прогнозу, такая погода, как баня, будет каждый день, и каждую ночь — грозы. — рассказал Сергей Замоздра.

Доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ также пояснил, что подобные грозы на территории Южного Урала бывают несколько раз в год. Это нормальное явление, поэтому пугаться не стоит.

Напомним, что челябинцев очень впечатлили молнии, разрезавшие ночное небо. Несмотря на запреты сотрудников МЧС, горожане подходили к окнам и даже выходили на балконы, фотографируя разряды и снимая их на видео. Красивые кадры можно увидеть в нашей подборке.