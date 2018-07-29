/ О грозах, граде и сильном ветре предупредили южноуральцев

На Челябинскую область надвигается непогода.

Сегодня, 29 июля, в Челябинской области возможны опасные погодные условия. Об этом местных жителей предупреждают специалисты гидрометцентра. При этом на юге области потеплеет до плюс 31 градуса.

В отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. — сообщили в гидрометцентре.

Согласно прогнозам специалистов, умеренные дожди и грозы, а также порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются и в понедельник, 30 июля. Сообщается, что погода преподнесет сюрпризы и жителям южноуральской столицы. Сегодня в городе ожидается дождь, грозы и град.