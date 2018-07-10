/ Ливни и грозовые раскаты продолжатся на Южном Урале

Спасатели предупреждают об опасности в непогоду.

Погода на Южном Урале в ближайшее время не стабилизируется. Жителей Челябинской области предупреждают о непогоде в среду, 11 июля. Соответствующее предупреждение вынесли в региональном МЧС.

11 июля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами сильные, в отдельных районах с градом. Ветер западный 4−9 метров в секунду, днем отдельные порывы до 20 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жаркая и дождливая погода задержится и в южноуральской столице.

В Челябинске будет облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью поднимется до плюс 16, а днем — до 27 градусов. Ветер западный, днём при грозе отдельные порывы до 16 метров в секунду. — сообщили в челябинской гидрометцентре.

В случае попадания в экстренную ситуацию, жителям необходимо обращаться по специальным номерам 101,102,103 или 104.

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