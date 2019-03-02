/ Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

Легендарному физику было 88 лет.

В возрасте 88 лет умер единственный лауреат Нобелевской премии по физике, проживавший в России, Жорес Алферов. Информация о смерти ученого появилась сегодня, 2 марта в СМИ. Его гибель подтвердила помощница Наталья Ланцова. По ее словам, физик скончался в больнице в ночь на субботу.

В конце ноября 2018 ученый был госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом. К концу года его выписали из больницы, а новогодние праздники Жорес Алферов провел в Подмосковном санатории.

Жореса Алферова по праву считают легендой отечественной науки, а его открытия легли в основу создания многих электронных устройств, таких как лазеры, полупроводники, светодиоды и оптоволоконные сети.

В 2000 году Жорес Алферов стал лауреатом Нобелевской премии по физике. Награду, которая была присуждена за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, он разделил с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером.