Мультимодальный маршрут Челябинск — «Солнечная долина» запустят 30 ноября

Он будет работать до середины марта

В последнюю субботу месяца, 30 ноября, запустят мультимодальный маршрут для туристов из Челябинска в «Солнечную долину». Продажа билетов стартует за десять дней до отправления поезда, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

«Мультимодальный маршрут позволит жителям Челябинска всего за 1 час 50 минут безопасно добраться до горнолыжного курорта „Солнечная долина“, комбинируя пригородный поезд и автобус. Из Челябинска до Миасса туристов повезет электропоезд повышенной комфортности с удобными креслами и специальными местами для хранения горнолыжного оборудования, а оставшуюся часть пути — современный автобус», — уточняют в пресс-службе.

Пригородный поезд будет отправляться из Челябинска в 8:45 по местному времени и прибывать в Миасс в 10:04. Автобус от станции Миасс отъезжает в 10:15 и прибывает на курорт в 10:35.

В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» выезжает в 16:20, а поезд из Миасса отправляется в 17:18 и прибывает в Челябинск в 18:34.

Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг в кассе пригородного вокзала Челябинск. Предусмотрены три тарифа:



— «Поезд + автобус + ски-пасс на 5 часов» (взрослые — 2400 руб., школьники и студенты — 2000 руб., дети до 7 лет — 1200 руб.);

— «Поезд + автобус + ски-пасс на 5 часов + прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа» (взрослые — 2800 руб., школьники и студенты — 2550 руб.);

— «Поезд + автобус + карта гостя» (взрослые 1230 руб., школьники и студенты — 860 руб., дети до 7 лет — 590 руб.). Этот тариф включает скидку 25% на услуги курорта: прокат тюбинга, посещение хаски- и конного центра, посещение пейнтбольного клуба, аренду снегоходов.

Мультимодальный маршрут будет доступен по выходным и праздничным дням до 16 марта.

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