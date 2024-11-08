Снежный циклон, обрушившийся на Челябинскую область, приблизил начало горнолыжного сезона. На ГЛК уже вовсю снежат трассы. По традиции расспросили представителей комплексов, что нового будет приготовлено для гостей. Первый спойлер — спуск с горящими факелами. Второй — расчехлить снаряжение и покататься можно будет уже в это воскресенье, 10 ноября. Подробности читайте далее.
Большинство лыжников и сноубордистов с нетерпением ждут первого снега, а лучше сразу многометровых сугробов. В этом сезоне погода уже в октябре позволила заснежить трассу для спортсменов на ГК «Райдер» в Миассе и учебный склон на ГЛК «Абзаково». Последний хоть и находится в Башкирии, но не менее любим южноуральцами. Но обо всем по порядку.
Оснежение в ЦАО «Евразия» (расположен рядом с Кусой) запустили 5 ноября. Два учебных склона откроют уже к следующим выходным.
«Если погода позволит, двух недель хватит на оснежение первой трассы. Если все будет хорошо, то ближе к концу ноября мы запустимся», — рассказала ИА «Первое областное» администратор комплекса Екатерина Волкова.
Предварительно, в этом году не ожидаются трассы для профессионального ски-кросса. Однако небольшие трамплины для любителей попрыгать сделают вдоль трасс.
Комплекс ежегодно проводит соревнования для спортсменов. В какие числа будут проходить мероприятия, можно посмотреть на сайте ГЛК в разделе «Календарь мероприятий». Как правило, в эти даты может быть закрыт склон для катания.
На ГЛК «Егоза» (Кыштым) открытие прогнозируют к 20-м числам ноября. Сначала откроют трассу «Спортивная». К декабрю райдеры смогут прокатиться на «Верблюде». Впервые за 10 лет комплекс изменил время работы.
«Мы подстраиваемся под то, как удобно нашим гостям. Наблюдения за последние несколько лет привели к тому, что мы увеличили график работы в четверг, но немного уменьшили его в пятницу. Возможно, в течение сезона будем расширять расписание», — озвучила заместитель директора ГЛК «Егоза» по маркетингу и развитию Елена Санникова.
В этом сезоне мастер-классы на горе будут проводить опытные спортсмены Урала. Новые навыки в катании смогут получить не только новички, но и опытные райдеры. Из других новшеств — на ГЛК появится новая точка питания.
Точной даты открытия склонов на ГЛЦ «Райдер» пока нет, уточнила в разговоре ведущий специалист по продвижению Юлия Демченко, поспешив успокоить, что пушки работают в круглосуточном режиме.
«Этот сезон у нас юбилейный — 15-й. С декабря будем проводить ежемесячные активности в соцсетях. В декабре проведем спуск с горящими факелами. И традиционно отметим Новый год», — рассказала Юлия Демченко.
В это воскресенье, 10 ноября, сезон открывает ГЛК «Солнечная долина» (находится рядом с Миассом). Сейчас готовят первую, вторую, четвертую трассы, а также бесплатную и ски-центра. В среднем для оснежения одной трассы при идеальной температуре в минус 10 градусов требуется 5—7 дней.
«Открытие сезона пройдет в это воскресенье, 10 ноября. Праздник в честь открытия состоится 16 ноября. В программе: розыгрыши ски-пассов и ценных призов, контест в сноуборд-парке, массовый спуск с цветным дымом, вечеринка», — раскрыла подробности нашему сайту пресс-секретарь комплекса Анна Куцбах.
На второй трассе строят шестиместный подъемник. Его планируют открыть в новом году. Посадку будут проводить у ски-центра. На курорте также запустят новый отель, дома Forest house, каток у ски-центра и прокат электроснегокатов.
В ближайшее время начнется оснежение и на ГЛК «Завьялиха». Там в первую очередь займутся второй трассой. Вывод подъемника в этом сезоне планируется на максимальную мощность.
На ГК «Каменный цветок» (Трехгорный) будут снежить сразу всю трассу. Там будет работать канатная дорога «Конрад» и двухместный бугельный подъемник.
На ГЛК «Аджигардак», который находится рядом с Ашой, планируется масштабная реконструкция. О том, что изменится на курорте, читайте в нашем материале.
В Челябинской области есть еще несколько мест, где можно покататься на лыжах и сноубордах. Однако они публично пока не анонсировали старт сезона.