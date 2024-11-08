Горнолыжный сезон в Челябинской области стартует 10 ноября

Мы выяснили, когда и где можно будет покататься

Снежный циклон, обрушившийся на Челябинскую область, приблизил начало горнолыжного сезона. На ГЛК уже вовсю снежат трассы. По традиции расспросили представителей комплексов, что нового будет приготовлено для гостей. Первый спойлер — спуск с горящими факелами. Второй — расчехлить снаряжение и покататься можно будет уже в это воскресенье, 10 ноября. Подробности читайте далее.

Большинство лыжников и сноубордистов с нетерпением ждут первого снега, а лучше сразу многометровых сугробов. В этом сезоне погода уже в октябре позволила заснежить трассу для спортсменов на ГК «Райдер» в Миассе и учебный склон на ГЛК «Абзаково». Последний хоть и находится в Башкирии, но не менее любим южноуральцами. Но обо всем по порядку.

Оснежение в ЦАО «Евразия» (расположен рядом с Кусой) запустили 5 ноября. Два учебных склона откроют уже к следующим выходным.

«Если погода позволит, двух недель хватит на оснежение первой трассы. Если все будет хорошо, то ближе к концу ноября мы запустимся», — рассказала ИА «Первое областное» администратор комплекса Екатерина Волкова.

Предварительно, в этом году не ожидаются трассы для профессионального ски-кросса. Однако небольшие трамплины для любителей попрыгать сделают вдоль трасс.

Комплекс ежегодно проводит соревнования для спортсменов. В какие числа будут проходить мероприятия, можно посмотреть на сайте ГЛК в разделе «Календарь мероприятий». Как правило, в эти даты может быть закрыт склон для катания.

На ГЛК «Егоза» (Кыштым) открытие прогнозируют к 20-м числам ноября. Сначала откроют трассу «Спортивная». К декабрю райдеры смогут прокатиться на «Верблюде». Впервые за 10 лет комплекс изменил время работы.

«Мы подстраиваемся под то, как удобно нашим гостям. Наблюдения за последние несколько лет привели к тому, что мы увеличили график работы в четверг, но немного уменьшили его в пятницу. Возможно, в течение сезона будем расширять расписание», — озвучила заместитель директора ГЛК «Егоза» по маркетингу и развитию Елена Санникова.

В этом сезоне мастер-классы на горе будут проводить опытные спортсмены Урала. Новые навыки в катании смогут получить не только новички, но и опытные райдеры. Из других новшеств — на ГЛК появится новая точка питания.

Точной даты открытия склонов на ГЛЦ «Райдер» пока нет, уточнила в разговоре ведущий специалист по продвижению Юлия Демченко, поспешив успокоить, что пушки работают в круглосуточном режиме.

«Этот сезон у нас юбилейный — 15-й. С декабря будем проводить ежемесячные активности в соцсетях. В декабре проведем спуск с горящими факелами. И традиционно отметим Новый год», — рассказала Юлия Демченко.

В это воскресенье, 10 ноября, сезон открывает ГЛК «Солнечная долина» (находится рядом с Миассом). Сейчас готовят первую, вторую, четвертую трассы, а также бесплатную и ски-центра. В среднем для оснежения одной трассы при идеальной температуре в минус 10 градусов требуется 5—7 дней.

«Открытие сезона пройдет в это воскресенье, 10 ноября. Праздник в честь открытия состоится 16 ноября. В программе: розыгрыши ски-пассов и ценных призов, контест в сноуборд-парке, массовый спуск с цветным дымом, вечеринка», — раскрыла подробности нашему сайту пресс-секретарь комплекса Анна Куцбах.

На второй трассе строят шестиместный подъемник. Его планируют открыть в новом году. Посадку будут проводить у ски-центра. На курорте также запустят новый отель, дома Forest house, каток у ски-центра и прокат электроснегокатов.

В ближайшее время начнется оснежение и на ГЛК «Завьялиха». Там в первую очередь займутся второй трассой. Вывод подъемника в этом сезоне планируется на максимальную мощность.

На ГК «Каменный цветок» (Трехгорный) будут снежить сразу всю трассу. Там будет работать канатная дорога «Конрад» и двухместный бугельный подъемник.

На ГЛК «Аджигардак», который находится рядом с Ашой, планируется масштабная реконструкция. О том, что изменится на курорте, читайте в нашем материале.

В Челябинской области есть еще несколько мест, где можно покататься на лыжах и сноубордах. Однако они публично пока не анонсировали старт сезона.