Из Челябинска до ГЛК «Завьялиха» запустят электричку

От станции до горы лыжники и сноубордисты смогут добраться на трансфере

Челябинск и Усть-Катав свяжет новый пригородный поезд. Одной из остановок станет станция Вязовая, откуда любители горнолыжного спорта смогут добраться до ГЛК «Завьялиха». Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Электричка начнет курсировать с 30 ноября по выходным и праздничным дням. До Челябинска смогут добраться жители Усть-Катава, поселков Сулея, Мурсалимкино и Вязовая.

Из Челябинска поезд под номером 7105 будет отправляться в 6:04, а из Усть-Катава — уже под номером 7106 в 17:46. Время в пути составит 5,5 часа.

В декабре электричка станет частью мультимодального маршрута до горнолыжного курорта «Завьялиха». Она будет ходить до 16 марта и по аналогии со «Снегирем», который курсирует до «Солнечной долины».

«Любителей горных лыж от станции Вязовая трансфер будет доставлять до курорта. Билеты будут продаваться полными пакетами услуг, включающими проезд на поезде и автобусе, ски-пассы, прокат, а также завтрак», — рассказали в пресс-службе.

Продажи билетов стартуют за 10 суток до поездки.